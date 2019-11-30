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Сборная России сыграет товарищеский матч с Польшей в июне 2020 года

Сборная России сыграет товарищеский матч с Польшей в июне 2020 года
Футбол / Евро-2020 0

Генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицки сообщил, что сборная его страны сыграет товарищеский матч с национальной командой России.

«Подтверждены товарищеские матчи нашей сборной: 31 марта Польша — Украина, 2 июня Польша — Россия», — написал Савицки в своём «твиттере».

Соперниками сборной России по групповому этапу чемпионата Европы 2020 года будут национальные команды Бельгии, Дании и Финляндии. Первый матч подопечные Станислава Черчесова проведут 13 июня в Санкт-Петербурге, соперником российской сборной будет Бельгия. 17 июня российские футболисты в Санкт-Петербурге встретятся с Финляндией. В 3-м туре России 22 июня в Копенгагене будет противостоять сборная Дании.

Польша на Евро-2020 сыграет в одной группе с Испанией, Швецией и победителем стыковых матчей пути B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия).

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