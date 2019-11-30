Лёв: Германия попала в «группу смерти». Это нам награда за победу в отборе

Главный тренер национальной команды Германии Йоахим Лёв подвёл итоги жеребьёвки группового турнира чемпионата Европы — 2020. Немцы сыграют со сборными Франции и Португалии.

«Это «группа смерти». Матчи в Мюнхене станут настоящим праздником футбола. Ожидания очень велики. Для нашей молодой команды это будет большое испытание, но мотивация очень велика. Это нам награда за победу в отборочной группе», — приводит слова Лёва пресс-служба УЕФА.

В квалификации чемпионата Европы — 2020 сборная Германии финишировала на первом месте в группе C. Соперниками немецких футболистов были Нидерланды, Северная Ирландия, Беларусь и Эстония.

Результаты жеребьёвки группового этапа Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».