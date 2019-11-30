Вратарь «Барнсли» запутался в сетке во время матча. Его освободили ножницами
Голкипер «Барнсли» Самуэль Шахин-Радлингер оказался в центре курьёзного эпизода в матче 19-го тура английского Чемпионшипа с «Халл Сити», сообщает The Sun.
На 81-й минуте встречи гостям удалось забить и свести преимущество хозяев в счёте к минимуму. Чтобы не дать соперникам забрать мяч и поскорее доставить его в центр поля, вратарь «Барнсли» бросился за ним в ворота. Однако в результате своих действий Шахин-Радлингер запутался в сетке. Выбраться самостоятельно из неё голкиперу так и не удалось. Освобождать его пришлось при помощи ножниц.
Фото можно посмотреть в «твиттере» The California Sun.
Матч между «Барнсли» и «Халл Сити» завершился со счётом 3:1. Третий мяч хозяева забили на 90+5-й минуте, сделал это Конор Чаплин.
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