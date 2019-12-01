Градецки: в матче с «Баварией» потерял контактные линзы и почти ничего не видел

Голкипер «Байера» Лукаш Градецки признался, что ему пришлось играть некоторое время в 1-м тайме матча 13-го тура чемпионата Германии с «Баварией» без контактных линз. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Леверкузена.

«Я потерял контактные линзы в первом тайме. Я почти ничего не видел в течение оставшихся до перерыва 20 минут. Попробуйте сыграть с „Баварией“, видя лишь на один глаз», — приводит слова Градецки Goal.com в своём «твиттере».

«Бавария» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе действующих чемпионов 24 очка. «Байер» (22) — на седьмом месте.

В 14-м туре немецкого первенства «Байер» на своём поле сыграет с «Шальке-04», а «Бавария» в гостях встретится с мёнхенгладбахской «Боруссией». Оба матча состоятся 7 декабря.