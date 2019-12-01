Гаттузо может сменить Монтеллу на посту главного тренера «Фиорентины»
Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла будет уволен с занимаемой должности после домашнего поражения флорентийцев от «Лечче» в матче 14-го тура чемпионата Италии (0:1), сообщает Джанлука Ди Марцио.
В последних четырех матчах «Фиорентина» набрала лишь одно очко, потерпев три поражения. Два из которых от клубов, вышедших в Серию А в этом сезоне, от «Вероны» и «Лечче».
По имеющейся информации, время Монтеллы в клубе уже сочтено и выходные он будет уволен. Президент клуба Рокко Комиссо находился на трибунах «Артемио Франки» и довольно быстро принял решение об увольнении после поражения от «Лечче» и увиденной атмосферы на стадионе.
Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо является фаворитом на пост сменщика Монтеллы.
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