Гаттузо может сменить Монтеллу на посту главного тренера «Фиорентины»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла будет уволен с занимаемой должности после домашнего поражения флорентийцев от «Лечче» в матче 14-го тура чемпионата Италии (0:1), сообщает Джанлука Ди Марцио.

В последних четырех матчах «Фиорентина» набрала лишь одно очко, потерпев три поражения. Два из которых от клубов, вышедших в Серию А в этом сезоне, от «Вероны» и «Лечче».

По имеющейся информации, время Монтеллы в клубе уже сочтено и выходные он будет уволен. Президент клуба Рокко Комиссо находился на трибунах «Артемио Франки» и довольно быстро принял решение об увольнении после поражения от «Лечче» и увиденной атмосферы на стадионе.

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо является фаворитом на пост сменщика Монтеллы.