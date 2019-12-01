Вальверде: если хотите наградить лучшего, то просто отдайте «Золотой мяч» Месси

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде ответил на вопрос, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

«Я не слежу за этими церемониями, поскольку они очень долгие. Думаю, моё мнение совпадает с вашим. Я бы проголосовал за лучшего. Каждый год вы голосуете в зависимости от того, как прошли сезоны для футболистов. Но если вы хотите наградить лучшего, то просто отдайте «Золотой мяч» Месси, и вопрос будет решён», — приводит слова Вальверде Goal.com.

Основным конкурентом Лионеля Месси в борьбе за «Золотой мяч» считается защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, которому в этом году удалось выиграть с красными Лигу чемпионов и добраться в составе сборной Нидерландов до финала Лиги наций.

Месси является обладателем пяти «Золотых мячей». Самая престижная индивидуальная футбольная награда доставалась 32-летнему форварду в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.