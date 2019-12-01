Сантуш: Португалия не перестала быть претендентом на победу на Евро-2020

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал итоги жеребьёвки Евро-2020. Напомним, португальская команда попала в группу F со сборными Франции и Германии. Четвёртая команда определится по итогам плей-офф Лиги наций.



«Никто не хотел, чтобы такое произошло. Португалия не хотела играть в одной группе в Германией и Францией, равно как и Германия и Франция не желали видеть нас в качестве соперников на групповом этапе. Он свёл двух фаворитов и одного потенциального фаворита, а ведь будет еще и четвёртая команда.



Предполагал, что такое может случиться. У меня было предчувствие. Но из-за того, что попали в одну группу с Германией и Францией, мы не перестали быть претендентами на победу на турнире. Эти команды отлично знают друг друга. Предстоит встреча трёх отличных сборных. Мы убеждены, что можем играть с любым соперником. Обыграть сорную Португалии непросто, и соперники об этом знают», — приводит слова Сантуша RTP.

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