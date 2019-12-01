«Ливерпуль» повторил свой рекорд по количеству матчей без поражений в чемпионате

Вчера, 30 ноября, «Ливерпуль» одержал победу в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (2:1).

В нынешнем сезоне «Ливерпуль» ещё ни разу не проигрывал в чемпионате Англии (13 побед, 1 ничья). С учётом результатов минувшей кампании беспроигрышная серия мерсисайдцев в АПЛ достигла 31 матча (26 побед, 5 ничьих).

Таким образом, команда Юргена Клоппа повторила рекорд клуба по количеству встреч без поражений в английском первенстве, установленный в период с мая 1987 года по март 1988-го.

«Ливерпуль», набрав 40 очков, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги. В 15-м туре соперником мерсисайдцев будет «Эвертон». Дерби Ливерпуля состоится на стадионе «Энфилд» 4 декабря, начало — в 23:15 мск.