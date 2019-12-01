Моуринью: Алли играет замечательно, и я не могу просить его о большем
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью после матча 14-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (3:2) поделился мнением о полузащитнике «шпор» Деле Алли. Напомним, на счету английского хавбека дубль в этой встрече.
«Мне не нужно много говорить о нём. Лучше всего для тренера, когда ему не приходится много говорить об игроке, потому что все вокруг и так о нём говорят. И все говорят об Алли по правильным причинам. Он играет замечательно, и я не могу просить его о большем. Деле забивает голы, помогает команде. Уровень его работы просто фантастический. Вижу, что он чувствует себя комфортно в нынешних условиях. Мы стараемся давать ему пространство для творчества, и это ему помогает», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
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