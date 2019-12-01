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Глава Федерации футбола Финляндии — о группе на Евро: главное — короткие поездки

Глава Федерации футбола Финляндии — о группе на Евро: главное — короткие поездки
Футбол / Евро-2020 0

Глава Федерации футбола Финляндии Ари Лахти прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Напомним, финская команда попала в группу B со сборными Бельгии, России и Дании.

«Для наших болельщиков и выездных матчей нашей команды самое важное — короткие поездки. Мы начнём турнир матчем со сборной Дании, а потом проведём две встречи в Санкт-Петербурге. Больше никуда ехать не надо. Это отличный результат», — приводит слова Лахти Iltalehti.

Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года пройдёт в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. Матчи группы В пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Финальный матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Стало известно время начала матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020
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