Глава Федерации футбола Финляндии — о группе на Евро: главное — короткие поездки

Глава Федерации футбола Финляндии Ари Лахти прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы 2020 года. Напомним, финская команда попала в группу B со сборными Бельгии, России и Дании.



«Для наших болельщиков и выездных матчей нашей команды самое важное — короткие поездки. Мы начнём турнир матчем со сборной Дании, а потом проведём две встречи в Санкт-Петербурге. Больше никуда ехать не надо. Это отличный результат», — приводит слова Лахти Iltalehti.

Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года пройдёт в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. Матчи группы В пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене. Финальный матч состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.