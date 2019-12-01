33-летний голкипер «Вест Хэма» Мартин расплакался после дебюта в матче с «Челси»
В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» на выезде обыграл лондонский «Челси» со счётом 1:0. 33-летний голкипер гостей Дэвид Мартин, дебютировавший в воротах «молотобойцев» в этой встрече, после финального свистка упал на газон и расплакался.
Позже вратаря обступили партнёры по команде, которые помогли ему подняться с газона. Мартин является воспитанником «Вест Хэма», однако до этого момента он ни разу не играл в составе основной команды клуба.
Видео можно посмотреть на странице Sky Sports в «Твиттере».
В турнирной таблице чемпионата Англии «Челси» занимает 4-е место, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 14 баллов. «Вест Хэм Юнайтед» поднялся на 13-е место, набрав 16 очков.
В проигранном матче с «Вест Хэмом» игроки «Челси» не совершили ни одного фола
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