Ерёменко может вернуться в сборную Финляндии
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва не исключил возвращения в состав команды полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко.
«С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже», — приводит слова Канервы ТАСС.
Ерёменко не вызывался в национальную команду Финляндии с сентября 2016 года. За сборную он провёл 73 матча и забил 5 мячей.
В нынешнем сезоне Роман забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 14 встречах Российской Премьер-Лиги.
На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 Финляндия сыграет со сборными России, Бельгии и Дании. Матч с Россией состоится в Санкт-Петербурге 17 июня.
Результаты жеребьёвки группового турнира Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Бельгию мы знаем. Что представляют собой другие соперники России на Евро-2020
Рассказываем про Данию и Финляндию. В матчах с обеими командами россиянам придётся непросто.
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