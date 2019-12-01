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Ерёменко может вернуться в сборную Финляндии

Ерёменко может вернуться в сборную Финляндии
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва не исключил возвращения в состав команды полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко.

«С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже», — приводит слова Канервы ТАСС.

Ерёменко не вызывался в национальную команду Финляндии с сентября 2016 года. За сборную он провёл 73 матча и забил 5 мячей.

В нынешнем сезоне Роман забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 14 встречах Российской Премьер-Лиги.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 Финляндия сыграет со сборными России, Бельгии и Дании. Матч с Россией состоится в Санкт-Петербурге 17 июня.

Результаты жеребьёвки группового турнира Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».

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