Юнгберг: для меня большая честь возглавить «Арсенал», это отличная команда

Бывший полузащитник «Арсенала» Фредрик Юнгберг отметил, что очень рад возглавить лондонский клуб.
«Назначение на пост тренера — большая честь. Чувствую энергию внутри себя, и она совершенно особенная. Конечно, грустно из-за того, что случилось с клубом, но также я преисполнен волнения перед будущим с этой командой.
Да, это большая честь. Сказал игрокам, что они должны выполнять свою работу, а я сделаю всё, чтобы помогать им и поддерживать. Горжусь, что мне доверили такой важный пост. Я взволнован, потому что встал у руля действительно отличной команды, в которой есть очень хорошие футболисты», — приводит слова Юнгберга Sky Sports.
Ранее «Арсенал» возглавлял Унаи Эмери. 29 ноября руководство клуба приняло решение об увольнении испанского специалиста.
- 1 декабря 2019
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