«Локомотив» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Сегодня, 1 декабря, в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Динамо». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Динамо» на «Чемпионате»
Встречу обслужит московская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Николай Ерёмин. Резервный рефери — Алексей Еськов.
С полным расписанием матчей нынешнего сезона РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
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