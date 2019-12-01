«Локомотив» — «Динамо»: прямой эфир матча начнётся в 16:30

Сегодня, 1 декабря, в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Динамо». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Динамо» на «Чемпионате»

Встречу обслужит московская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Николай Ерёмин. Резервный рефери — Алексей Еськов.

С полным расписанием матчей нынешнего сезона РПЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».