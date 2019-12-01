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«Локомотив» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Локомотив» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча начнётся 1 декабря в 16:30

«Локомотив» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча начнётся 1 декабря в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 1 декабря, в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Динамо». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».

Встречу обслужит московская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Николай Ерёмин. Резервный рефери — Алексей Еськов.

«Железнодорожники» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Юрия Сёмина 34 очка. Бело-голубые (21) — на восьмом месте.

Следить за положением команд в турнирной таблице РПЛ можно на «Чемпионате». Календарь российского первенства сезона-2019/20 доступен здесь.

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