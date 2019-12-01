Моуринью: болельщики любят «Тоттенхэм», они не должны любить меня
Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью отметил, что со временем надеется добиться расположения болельщиков лондонской команды.
«Болельщики любят клуб, и я не говорю, что они должны любить меня, но они принимают меня как профессионала, который вкладывает всего себя в эту команду. У людей появится гораздо больше причин любить меня, если они будут довольны моей работой. В первую очередь болельщики должны поддерживать команду», — приводит слова Моуринью BBC.
Напомним, 19 ноября с поста главного тренера ушёл Маурисио Почеттино, возглавлявший «Тоттенхэм» с 2014 года. На следующий день тренером был назначен Моуринью. Последним местом работы португальского специалиста был «Манчестер Юнайтед».
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