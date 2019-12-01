Крыховяк в четвёртый раз за пять месяцев признан лучшим игроком «Локомотива»

Болельщики московского «Локомотива» признали полузащитника Гжегожа Крыховяка лучшим игроком клуба по итогам ноября. Для 29-летнего поляка эта награда стала четвёртой за пять месяцев в сезоне-2019/20, сообщает пресс-служба «железнодорожников».
В ноябре Гжегож забил один мяч «Краснодару», а также два — в матче с «Тамбовом» и закрепился на первом месте в списке бомбардиров «Локомотива».
Крыховяк по итогам опроса набрал 5514 голосов (54,15%). Второе место занял Алексей Миранчук (3809; 37,41%), замкнул тройку лучших Ведран Чорлука (442; 4,34%). Далее расположились Эдер (258; 2,53%) и Владислав Игнатьев (159; 1,56%).
В голосовании приняло участие 10 182 человека.
«Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
- 1 декабря 2019
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