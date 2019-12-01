Павлюченко дебютировал за любительский клуб ЦДКА

Бывший нападающий сборной России по футболу Роман Павлюченко дебютировал за любительский футбольный клуб ЦДКА. 37-летний нападающий вышел на поле в матче с «Хайтэком» (3:4).
Вместе с Павлюченко за ЦДКА выступили экс-игроки национальной команды России Евгений Алдонин, Андрей Каряка и Динияр Билялетдинов.
Роман Павлюченко в матче за ЦДКА
Фото: Максим Ерёмин, «Чемпионат»
Последним клубом в профессиональной карьере Павлюченко был московский «Арарат», за который он выступал в 2017 году. Ранее форвард защищал цвета «Урала», «Кубани», московского «Локомотива», «Тоттенхэм Хотспур», московского «Спартака», «Ротора», «Ротора-2» и ставропольского «Динамо». В составе сборной России Роман играл с 2003 по 2012 год. В 2008-м Павлюченко стал бронзовым призёром чемпионата Европы.
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