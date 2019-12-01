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Генменеджер «Чертаново»: по потенциалу Умяров сильнее Денисова, он креативен

Генменеджер «Чертаново»: по потенциалу Умяров сильнее Денисова, он креативен
Футбол / РПЛ 0

Генеральный менеджер «Чертаново» Дмитрий Поляцкин отметил, что у полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова есть потенциал для выступления за национальную команду России, и сравнил его с бывшим хавбеком сборной Игорем Денисовым.

«Умяров сейчас всё равно недооценен. Он выше всех на голову, а играет меньше, чем может. Год-два, и Наиля ждёт национальная сборная. По потенциалу он сильнее Денисова, который долгие годы был ведущим опорником страны. Наиль тоже опорник, но он креативен. Потому и сильнее», — сказал Поляцкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

В текущем сезоне Умяров принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.

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