Генменеджер «Чертаново»: по потенциалу Умяров сильнее Денисова, он креативен
Генеральный менеджер «Чертаново» Дмитрий Поляцкин отметил, что у полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова есть потенциал для выступления за национальную команду России, и сравнил его с бывшим хавбеком сборной Игорем Денисовым.
«Умяров сейчас всё равно недооценен. Он выше всех на голову, а играет меньше, чем может. Год-два, и Наиля ждёт национальная сборная. По потенциалу он сильнее Денисова, который долгие годы был ведущим опорником страны. Наиль тоже опорник, но он креативен. Потому и сильнее», — сказал Поляцкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
В текущем сезоне Умяров принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, однако не сумел отметиться результативными действиями.
Умяров мечтал о «Спартаке», тащил с температурой 38 и получал 18,5 тыс. рублей
Наиль мог стать красно-белым ещё в детстве, но в «Чертаново» позвали его маму. Большой текст о самом перспективном игроке «Спартака».
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