Бывший воспитатель Мбаппе: Килиан оставался «на земле», даже когда играл в ЛЧ

Воспитатель академии «Монако» Мохаммед Салми рассказал о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Академия всегда снимает апартаменты ученикам, которые проходят последний год в академии, но Килиан предпочёл остаться здесь. Это как раз было в год чемпионства и Лиги чемпионов. Причина простая — привык. Ему нравился дух академии. Он очень настоящий человек. Несмотря на то что уже играл в основе и выходил в матчах Лиги чемпионов, он оставался «на земле». Мог спокойно пойти с ребятами играть в PlayStation или посмотреть с ними сериал. Ребята очень его уважали.

Мбаппе был таким же учеником, как и другие, кроме одного: парень знал, зачем он здесь, у него была глобальная цель. Килиан обожал футбол — он им питался. Ежедневно смотрел множество матчей различных чемпионатов. Бакалавра получил чуть позже, чем остальные, из-за чемпионата Европы. Когда все поехали в отпуск, Мбаппе готовился к экзаменам. И сдал без проблем», — передаёт слова Салми корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.