«Локомотив» — «Динамо»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Динамо» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Рыбусь, Чорлука, Хёведес, Мурило, Коломейцев, Ал. Миранчук, Куликов, Крыховяк, Смолов.
Запасные: Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Жемалетдинов, Рыбчинский, Дорофеев, Тугарев, Магкеев, Мухин, Эдер
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Кардозу, Нойштедтер, Игбун, Филипп.
Запасные: Сангаре, Шунич, Евгеньев, Калинин, Соснин, Каборе, Грулёв, Панченко, Обольский, Шейдаев, Н'Жи.
Встречу обслужит московская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Его ассистентами будут Дмитрий Мосякин и Николай Ерёмин. Резервный рефери — Алексей Еськов.
- 1 декабря 2019
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