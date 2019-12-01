Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Уотфорд» уволил Флореса с поста главного тренера

«Уотфорд» уволил Флореса с поста главного тренера
Футбол / Англия 0

«Уотфорд» на официальном сайте объявил об уходе Кике Санчеса Флореса с поста главного тренера команды.

Причиной увольнения специалиста стали неудовлетворительные результаты команды. Имя нового наставника «Уотфорда» будет объявлено позже.

С момента прихода 54-летнего испанского специалиста в клуб «Уотфорд» выиграл всего один матч из десяти в английской Премьер-лиге и по-прежнему занимает последнее, 20-е место в турнире. Кике Санчес Флорес смог набрать с английским клубом лишь 8 очков. В субботу, 30 ноября, «Уотфорд» под руководством Флореса на выезде проиграл «Саутгемптону» со счётом 1:2.

В 15-м туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» в гостях сыграет с «Лестер Сити». Встреча состоится 4 декабря.

«Саутгемптон» одержал победу в матче АПЛ с «Уотфордом»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019