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«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в домашнем матче Серии А

«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в домашнем матче Серии А
Футбол / Италия 0

В матче 14-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась вничью — 2:2.

На 20-й минуте счёт открыл защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Через 2 минуты полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога сравнял счёт. В начале второго тайма, на 47-й минуте, нападающий Франческо Капуто вывел гостей вперёд. На 68-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Сассуоло», который успешно реализовал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Ювентус» набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сассуоло» (14) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит миланский «Интер» (34) и римский «Лацио» (27).

Италия - Серия А. 14-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 2
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Бонуччи – 20'   1:1 Бога – 22'   1:2 Капуто – 47'   2:2 Роналду – 68' (пен)
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