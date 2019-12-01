«Ювентус» сыграл вничью с «Сассуоло» в домашнем матче Серии А

В матче 14-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Сассуоло». Встреча состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась вничью — 2:2.



На 20-й минуте счёт открыл защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Через 2 минуты полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога сравнял счёт. В начале второго тайма, на 47-й минуте, нападающий Франческо Капуто вывел гостей вперёд. На 68-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Сассуоло», который успешно реализовал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.



«Ювентус» набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сассуоло» (14) — на 12-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит миланский «Интер» (34) и римский «Лацио» (27).