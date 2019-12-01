Новиков прокомментировал слухи о приглашении Слуцкого в «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» прокомментировал информацию о возможном приглашении тренера Леонида Слуцкого в «Динамо».
«Слухи о приглашении Слуцкого в „Динамо“? Отношусь к ним совершенно спокойно. Слуцкий — топовый тренер для российского уровня, он усилит любую команду», — сказал Новиков в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, Слуцкий подал в отставку с поста наставника «Витесса» после проигрыша в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3). В субботу, 30 ноября, «Витесс» объявил об уходе из клуба российского специалиста, его ассистентов — братьев Алексея и Василия Березуцких, а также Олега Яровинского.
Слуцкий интересен «Рубину» и «Динамо»
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