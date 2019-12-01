Сёмин рассказал о состоянии Гильерме и выборе вратаря на матч с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о состоянии травмированного голкипера команды Маринато Гильерме, а также объяснил, почему в домашнем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» место в воротах займёт Антон Коченков, а не Никита Медведев.

«Коченков — наш второй вратарь, поэтому он сегодня будет играть. Есть тренировочная работа, мы смотрим и определяем, кто будет играть. Надеемся, Гильерме восстановится к следующей игре. Другое дело, что нужно ещё набрать кондиции», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится сегодня, 1 декабря, в Москве на стадионе «РЖД Арена», начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи.