Центр «Э» предотвратил массовые драки фанатов перед матчем «Зенит» — «Спартак»

К утру 1 декабря в Санкт-Петербурге было задержано 5 болельщиков «Зенита» и 81 поклонник московского «Спартака». Большая часть задержаний связана с попытками фанатов подраться друг с другом, сообщает «Фонтанка».

Вчера, 30 ноября, около 23 часов мск на станции метро «Волковская» Центр «Э» петербургского ГУ МВД РФ обнаружил автобус и несколько автомобилей, в которых находилось 50 приезжих из Москвы. У большинства из них были биты, капы и боксёрские перчатки.

Около часа ночи 25 столичных болельщиков задержали на Большой Конюшенной у паба, где они собирались напасть на фанатов «Зенита». При этом с поклонниками сине-бело-голубых, которые собрались для встречи с москвичами, полицейские ограничились профилактической беседой.

Еще пять болельщиков красно-белых были застигнуты вчера днём расклеивающими стикеры на фасады домов в Центральном районе.

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.