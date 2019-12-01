Ал. Миранчук сравнял счёт в матче с «Динамо», реализовав пенальти

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счёт в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Хавбек «железнодорожников» отличился на 39-й минуте, реализовав пенальти в стиле Паненки. Антон Шунин ещё до удара завалился в угол ворот, поэтому спасти свою команду от гола не смог.
Московское дерби проходит в настоящее время на стадионе «РЖД Арена». К 41-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «железнодорожников» 34 очка. «Динамо» (21) — на восьмом месте.
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
- 1 декабря 2019
-
18:49
-
18:47
-
18:43
-
18:31
-
18:28
-
18:23
-
18:16
-
18:03
-
18:00
-
17:57
-
17:54
-
17:54
-
17:40
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:32
-
17:17
-
17:13
-
17:00
-
16:58
-
16:48
-
16:36
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
16:07
-
16:00
-
15:56
-
15:46
-
15:32
-
15:21
-
15:20
-
15:07
-
15:00