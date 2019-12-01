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Ал. Миранчук сравнял счёт в матче с «Динамо», реализовав пенальти

Ал. Миранчук сравнял счёт в матче с «Динамо», реализовав пенальти
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счёт в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Хавбек «железнодорожников» отличился на 39-й минуте, реализовав пенальти в стиле Паненки. Антон Шунин ещё до удара завалился в угол ворот, поэтому спасти свою команду от гола не смог.

Московское дерби проходит в настоящее время на стадионе «РЖД Арена». К 41-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «железнодорожников» 34 очка. «Динамо» (21) — на восьмом месте.

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.

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