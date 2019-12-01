Калиниченко: «Спартак» может удивить. Тедеско нашёл болевые точки «Зенита»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и красно-белыми. Встреча состоится сегодня, 1 декабря.



«Для Дзюбы, может, это и война. Артёму нужен вызов для того, чтобы играть так, как он умеет. Ничего удивительного в его словах нет. Я только за, если каждый матч будет как война. Такие игры будут для зрителя интересны, для этого и нужно называть матчи войной. Как для питерских болельщиков «Спартак», так и для московских «Зенит» это серьёзный раздражитель.



Если говорить о задержании фанатов, я не знаю, от кого была отмашка и для чего это делать. Вот это как раз и способствует накалу атмосферы как на трибунах, так и вне трибун между командами. Это не красит футбол. Не совсем понимаю, для чего и кому это нужно. Когда болельщики приезжают каждый год, все знают, что спартаковских фанатов будет много. Они любят Питер, любят перед игрой отдыхать, да и после игры тоже. Если такое происходит, значит, это кому-то нужно. На мой взгляд, это не красит столь статусный матч и не красит людей, которые за это ответственны.



Удивить «Спартак» сегодня может. Тедеско уже нашёл болевые точки питерцев. Другой вопрос, смогут ли футболисты воплотить в дело идеи тренера. Тедеско досконально разобрал игру «Зенита», по крайней мере по тем матчам, которые я видел в исполнении «Спартака», тренерский штаб очень тщательно готовится тактически к предстоящим матчам. Ну а к «Зениту» сам бог велел подготовиться и пользоваться недостатками, а недостатки у питерцев есть, ничего страшного и сверхъестественного в этой команде нет. У каждой команды есть моменты, которыми стоит пользоваться.



При Тедеско тактически команда поменялась. Доменико нашёл для футболистов оптимальное нахождение на поле. Мы видим и Бакаева, который здорово играет, и Ларссон расцвёл. В целом в команде стало больше структуры, больше понимания того, что нужно делать на поле. Работа уже видна. Надеюсь, «Спартак» будет только прогрессировать», — сказал Калиниченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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