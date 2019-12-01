«Вулверхэмптон» — «Шеффилд»: форвард гостей пяткой остановил мяч и открыл счёт
В Вулверхэмптоне проходит матч 14-го тура АПЛ. «Вулверхэмптон» принимает «Шеффилд Юнайтед». Счёт в матче уже на 2-й минуте открыл форвард гостей Ли Муссе. Нападающий откликнулся на передачу с фланга Джорджа Балдока, остановил мяч пяткой и поразил ворота.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Шеффилд» в текущем сезоне после 13 туров занимает 7-е место, набрав 18 очков. В случае победы «Шеффилд» выйдет на чистое 5-е место. «Вулверхэмптон» в 13 турах набрал 19 очков. «Волки» находятся на 6-й строчке.
Календарь матчей АПЛ сезона-2019/20 доступен на «Чемпионате».
Также сегодня, 1 декабря, в рамках 14-го тура АПЛ «Норвич» принимает «Арсенал», «Лестер» играет с «Эвертоном», а «Манчестер Юнайтед» — с «Астон Виллой».
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