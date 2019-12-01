Филипп сделал дубль и вывел «Динамо» вперёд в матче с «Локомотивом»

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп вывел свою команду вперёд в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». 25-летний немец отличился на 48-й минуте, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен за попадание мяча в руку Владиславу Игнатьеву.

Московское дерби проходит в настоящее время на стадионе «РЖД Арена». К 51-й минуте счёт 2:1 в пользу бело-голубых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «железнодорожников» 34 очка. «Динамо» (21) — на восьмом месте.

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.