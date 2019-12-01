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«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
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«Зенит» — «Спартак»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

«Зенит» — «Спартак»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 1 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

«Зенит»: Кержаков, Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.
Запасные: Васютин, Рыбиков, Осорио, Прохин, Смольников, Ерохин, Краневиттер, Мусаев, Мак, Сутормин.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Джикия, Кутепов, Крал, Зобнин, Умяров, З. Бакаев, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Тиль, Мирзов, С. Бакаев, Шюррле, Баду, Мельгарехо, Ещенко, Джано, Гапонов, Рассказов.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Его ассистентами будут Максим Гаврилин и Алексей Стипиди. Резервный рефери — Павел Кукуян.

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