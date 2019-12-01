«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ благодаря дублю Филиппа
«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1.
Первый мяч в матче на 23-й минуте забил форвард бело-голубых Максимилиан Филипп. Результативную передачу немецкому нападающему отдал Сергей Паршивлюк. На 39-й минуте Алексей Миранчук счёт сравнял, реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма Филипп забил с пенальти, сделав тем самым дубль, и снова вывел гостей вперёд. До конца встречи счёт так и не изменился.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 2-е место. В активе «железнодорожников» 34 очка. «Динамо» поднялось на 6-е место, набрав 24 очка. Лидирует «Зенит» (39 очков).
- 1 декабря 2019
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