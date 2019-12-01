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«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ благодаря дублю Филиппа

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче РПЛ благодаря дублю Филиппа
Футбол / РПЛ 0

«Динамо» обыграло «Локомотив» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 2:1.

Первый мяч в матче на 23-й минуте забил форвард бело-голубых Максимилиан Филипп. Результативную передачу немецкому нападающему отдал Сергей Паршивлюк. На 39-й минуте Алексей Миранчук счёт сравнял, реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма Филипп забил с пенальти, сделав тем самым дубль, и снова вывел гостей вперёд. До конца встречи счёт так и не изменился.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 2-е место. В активе «железнодорожников» 34 очка. «Динамо» поднялось на 6-е место, набрав 24 очка. Лидирует «Зенит» (39 очков).

Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Филипп – 23'   1:1 Миранчук – 38' (пен)   1:2 Филипп – 49' (пен)
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