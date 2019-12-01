Сёмин: хочу поздравить «Динамо», они лучше играли

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2).

«Хочу поздравить «Динамо», они лучше играли. Во втором тайме мы допустили ошибку в непростой ситуации, но они переиграли нас. Было много компонентов, в которых они были лучше. Дайте нам немного времени.

Болельщики считают, что сегодня команда не боролась? Болельщики всегда правы. Согласен ли я? Уже ответил.

«Локомотив» в последнее время много пропускает, но проблемы не только в психологии. Ошибки, которые мы допускаем, во многом связаны с тем, что уровень усталости очень высокий. Поэтому игроки не всегда правильно принимают решения", — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.