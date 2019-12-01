Мещеряков: «Локомотив» готовится к реконструкции стадиона

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал ситуацию с реконструкцией клубного стадиона.

«Цель – биться в каждом матче и показывать свою лучшую игру. К реконструкции стадиона мы готовимся, нужно сделать проект. Покажем его болельщикам, потом будем проектировать. На настоящий момент крыша не предполагается», — передаёт слова Мещерякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 2-е место. В активе «железнодорожников» 34 очка. До ухода на зимний перерыв команде осталось провести два матча. В чемпионате России 6 декабря «Локомотив» на выезде встретится с «Арсеналом», а в Лиге чемпионов 11 декабря также в гостях — с «Атлетико».