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«Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» в первом матче после ухода Эмери

«Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» в первом матче после ухода Эмери
Футбол / Англия 0

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Норвич» и «Арсенал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. Ему ассистировали Константин Хатцидакис и Гарри Леннард.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал Теэму Пукки, которому ассистировал Кенни Маклин. Через несколько минут лондонский клуб восстановил равновесие, отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, который реализовал 11-метровый. В концовке тайма хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Тодда Кантвелла с передачи Онеля Эрнандеса. Спас «канониров» от поражения Обамеянг, который отличился на 57-й минуте.

Этот матч стал первым для «Арсенала» под руководством Фредрика Юнберга, который сменил уволенного Унаи Эмери.

В другом матче 14-го тура «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» — 1:1.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Пукки – 21'   1:1 Обамеянг – 29' (пен)   2:1 Кантвелл – 45+2'   2:2 Обамеянг – 57'
Англия - Премьер-лига. 14-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
0:1 Муссе – 2'   1:1 Доэрти – 64'
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