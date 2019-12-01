«Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» в первом матче после ухода Эмери

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Норвич» и «Арсенал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. Ему ассистировали Константин Хатцидакис и Гарри Леннард.

Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал Теэму Пукки, которому ассистировал Кенни Маклин. Через несколько минут лондонский клуб восстановил равновесие, отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, который реализовал 11-метровый. В концовке тайма хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Тодда Кантвелла с передачи Онеля Эрнандеса. Спас «канониров» от поражения Обамеянг, который отличился на 57-й минуте.

Этот матч стал первым для «Арсенала» под руководством Фредрика Юнберга, который сменил уволенного Унаи Эмери.

В другом матче 14-го тура «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» — 1:1.