«Арсенал» сыграл вничью с «Норвичем» в первом матче после ухода Эмери

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Норвич» и «Арсенал» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд». Обслуживал матч арбитр Пол Тирни. Ему ассистировали Константин Хатцидакис и Гарри Леннард.
Счёт был открыт на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал Теэму Пукки, которому ассистировал Кенни Маклин. Через несколько минут лондонский клуб восстановил равновесие, отличился Пьер-Эмерик Обамеянг, который реализовал 11-метровый. В концовке тайма хозяева вновь вышли вперёд благодаря голу Тодда Кантвелла с передачи Онеля Эрнандеса. Спас «канониров» от поражения Обамеянг, который отличился на 57-й минуте.
Этот матч стал первым для «Арсенала» под руководством Фредрика Юнберга, который сменил уволенного Унаи Эмери.
В другом матче 14-го тура «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» — 1:1.
- 1 декабря 2019
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