Болельщики «Спартака» освистали Дзюбу перед матчем с «Зенитом»

Болельщики московского «Спартака» освистали нападающего «Зенита» Артём Дзюбу во время объявления составов перед матчем 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

Ранее фанаты московского клуба оскорбляли форварда во время матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Также футболист подвергался оскорблениям во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия — 0:5.

Матч «Зенит» — «Спартак» проходит стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак». Также доступна платная прямая видеотрансляция встречи.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ему ассистируют на линиях Максим Гаврилин и Алексей Стипиди. Резервный рефери — Павел Кукуян.