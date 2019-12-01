Новиков: Филипп будет прибавлять от игры к игре

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

«Сложный первый тайм, реализация не на самом высоком уровне. Довольны победой и тем, что покинули опасную зону. В первом тайме у нас возникали проблемы при перестроении, но во втором их убрали и получилось начать создавать моменты.

С Н’Жи занимаеся индивидуально, чтобы решить проблему низкой реализации. Ведь помимо его работы это ещё и работа наша, тренерская. Стараемся ему в этом помочь. Что касается состояния Евгеньева и Плиева, то у первого травма, он получил сотрясение. У Плиева травма голеностопа.

Если говорить о Филиппе, то чем больше времени мы проводим вместе, тем дружнее себя чувствуем. Не сомневаюсь, что он будет прибавлять от игры к игре и радовать болельщиков. Мы постоянно общаемся с ним, поэтому, естественно, уделяем внимание каким-то мелочам, чтобы каждый чувствовал себя частью коллектива. Потому что все достойны играть, но не все могут быть на поле.

Лидеры чемпионата у нас — «Зенит» и «Локомотив». Мы в середине, а пока постараемся выиграть и на хорошей ноте закончить первую часть чемпионата", — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.