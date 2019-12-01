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Новиков — журналисту: приглашаю вас на просмотр в команду

Новиков — журналисту: приглашаю вас на просмотр в команду
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал игру голкипера своей команды Антона Шунина в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

«Шунин — вратарь сборной. Сыграл уверенно, надёжно. Помарки есть, но ничего страшного. Мы — команда, выигрываем и проигрываем вместе. К Шунину никаких претензий нет. Шунин сегодня пропустил пенальти по центру ворот? Приглашаю вас в команду на просмотр. В чём ваш вопрос, пенальти не взял? Прошлый взял, а сейчас нет. Какая разница, по центру бьёт или нет — вообще вопроса не понимаю», — передаёт слова Новикова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 2-е место. В активе «железнодорожников» 34 очка. «Динамо» поднялось на 6-е место, набрав 24 очка. Лидирует «Зенит» (39 очков).

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