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«Боруссия» М обыграла «Фрайбург» и вышла на 1-е место в Бундеслиге

«Боруссия» М обыграла «Фрайбург» и вышла на 1-е место в Бундеслиге
Футбол / Германия 0

В матче 13-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбаская «Боруссия» обыграла «Фрайбург» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер.

Счёт был открыт на 2-й минуте, автором забитого мяча стал Марку Тюрам. Через несколько минут гости восстановили равновесие, отличился Жонатан Шмид. В начале второго тайма «Боруссия» вышла вперёд благодаря голу Брила Эмболо, которому ассистировал Патрик Херрман. Вскоре третий гол забил Херрманн с паса Эмболо. На 58-й минуте разрыв в счёте сократил Лукас Хёлер с передачи Кристиана Гюнтера. На 71-й минуте окончательный счёт установил Эмболо с паса Флориана Нойхауса.

«Боруссия», набрав 28 очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» (22) — на 6-м месте.

Германия - Бундеслига. 13-й тур
01 декабря 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
4 : 2
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Тюрам – 3'   1:1 Шмид – 6'   2:1 Эмболо – 46'   3:1 Херрман – 51'   3:2 Хёлер – 58'   4:2 Эмболо – 71'
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