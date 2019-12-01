«Боруссия» М обыграла «Фрайбург» и вышла на 1-е место в Бундеслиге

В матче 13-го тура чемпионата Германии мёнхенгладбаская «Боруссия» обыграла «Фрайбург» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Обслуживал матч арбитр Феликс Цвайер.
Счёт был открыт на 2-й минуте, автором забитого мяча стал Марку Тюрам. Через несколько минут гости восстановили равновесие, отличился Жонатан Шмид. В начале второго тайма «Боруссия» вышла вперёд благодаря голу Брила Эмболо, которому ассистировал Патрик Херрман. Вскоре третий гол забил Херрманн с паса Эмболо. На 58-й минуте разрыв в счёте сократил Лукас Хёлер с передачи Кристиана Гюнтера. На 71-й минуте окончательный счёт установил Эмболо с паса Флориана Нойхауса.
«Боруссия», набрав 28 очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Фрайбург» (22) — на 6-м месте.
- 1 декабря 2019
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