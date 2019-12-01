«Зенит» открыл счёт в матче со «Спартаком». Кутепов отметился автоголом

«Зенит» открыл счёт в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 23-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 39 очков. «Спартак» (22) — на восьмом месте.

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.