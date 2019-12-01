Рыков: во втором тайме «Динамо» полностью переиграло «Локомотив»
Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).
«Во втором тайме мы полностью переиграли «Локомотив». Мы правильно действовали, открывались, вышел быстрый Н’Жье, который использовал зоны, было достаточно моментов, чтобы забить.
Если судья решил, что был пенальти в наши ворота, значит, так и было. В раздевалке поздравили друг друга с победой.
Победы над сильными соперниками приятны. Но, когда пришёл новый главный тренер, мы договорились, что будем идти от игры к игре, не смотря на соперников. Думаю, это правильно", — передаёт слова Рыкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Динамо», набрав 24 очка, поднялось на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
Сёмин: хочу поздравить «Динамо», они лучше играли
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