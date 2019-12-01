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«Зенит» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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Фанаты «Спартака» оскорбляют Дзюбу во время матча с «Зенитом»

Фанаты «Спартака» оскорбляют Дзюбу во время матча с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Фанаты «Спартака» начали выкрикивать оскорбительные слова в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы после того, как сине-бело-голубые открыли счёт в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

Ранее фанаты московского клуба оскорбляли форварда во время матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Также футболист подвергался оскорблениям во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия (0:5).

Матч «Зенит» — «Спартак» проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак». Также доступна платная прямая видеотрансляция встречи.

Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ему ассистируют на линиях Максим Гаврилин и Алексей Стипиди. Резервный рефери — Павел Кукуян.

Болельщики «Спартака» освистали Дзюбу перед матчем с «Зенитом»
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