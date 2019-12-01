Заряды фанатов «Спартака» про Дзюбу заглушают колонками

На стадионе «Газпром Арена» включили колонки, чтобы заглушить оскорбления в адрес нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы со стороны болельщиков московского «Спартака».

Фанаты начали выкрикивать оскорбительные слова в адрес Дзюбы после того, как сине-бело-голубые открыли счёт в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги.



Ранее фанаты московского клуба оскорбляли форварда во время матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Также футболист подвергался оскорблениям во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия (0:5).



Матч «Зенит» — «Спартак» проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча началась в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак». Также доступна платная прямая видеотрансляция встречи.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ему ассистируют на линиях Максим Гаврилин и Алексей Стипиди. Резервный рефери — Павел Кукуян.