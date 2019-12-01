Рауш: было бы чересчур, если бы «Динамо» выиграло у «Локомотива» 3:1 или 4:1

Защитник «Динамо» Константин Рауш прокомментировал победу своей команды в матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).



«Мы очень старались, чтобы улучшить ситуацию, в которую попали. Были тяжёлые времена, но сейчас, слава богу, наш футбол нашли и во втором тайме здорово сыграли. Я горжусь командой.



Реализация? Вратарь у «Локомотива» очень здорово сыграл сегодня. Я думаю, вы видели, что мой удар он здорово вытащил. Он просто хорошо стоит, и реакция хорошая. Было бы чересчур, если бы мы выиграли 3:1 или 4:1. Самое важное — победа. Если было бы 2:2, то были бы вопросы, и я бы отвечал по-другому. Это было бы плохо.



По поводу Филиппа и русского языка — он старается, и уроки берёт, чтобы побыстрее учиться. Самое главное — понимать нас и тренера. Конечно, русский не самый простой язык. Немецкий намного проще выучить. Но он старается, я думаю, через пару месяцев будет говорить. Самое главное — всё понимать.



Доходили ли до него слухи, что им были недовольны? Вы, как журналисты, это лучше всех знаете. Я думаю, очень быстро в негатив идём и очень быстро в позитив идём. Он старался всё это время. Неправильно сказать, что два матча он здорово играет, а до этого не забивал — и он плохой игрок. Он всю жизнь играл в Германии, надо не забывать, что нужна адаптация. Он чувствует себя хорошо, и результат обязательно будет, потому что он великолепный футболист.



Если мы каждый матч, как сейчас, набираем очки, то и эмоции есть позитивные. Что касается физического состояния, то физически мы и до этого были готовы, но всё даётся легче, когда чувствуешь на поле, что результат есть. До этого мы тоже старались, но результата не было. А сейчас чувствуем какую-то уверенность. Неделю назад с «Ростовом» нам немного повезло, а до этого такого вообще не было. Так что сейчас у нас очень позитивные эмоции», — передаёт слова Рауша корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.

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