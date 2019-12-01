Оздоев удалён в матче РПЛ со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев был удалён в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». На 50-й минуте встречи хавбеку сине-бело-голубых была предъявлена красная карточка за повторное предупреждение.

В верховой борьбе за мяч Оздоев выставил локоть и попал по голове Джордану Ларссону. Всё было на глазах у главного арбитра встречи Виталия Мешкова — судья моментально показал вторую карточку Магомеду.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 50-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 39 очков. «Спартак» (22) — на восьмом месте.

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.