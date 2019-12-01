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Хусаинов: ещё одна ошибка Мешкова. Ракицкий остановил мяч рукой — 500% пенальти

Хусаинов: ещё одна ошибка Мешкова. Ракицкий остановил мяч рукой — 500% пенальти
Футбол / РПЛ 0

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов выразил мнение, что арбитр Виталий Мешков ошибочно не назначил ещё один 11-метровый в ворота «Зенита» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

«500% пенальти. Ракицкий остановил мяч рукой. Ещё одна ошибка Мешкова», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» проходит в настоящее время на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. К 80-й минуте счёт 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 39 очков. «Спартак» (22) — на восьмом месте.

Календарь матчей РПЛ сезона-2019/20 можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.

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