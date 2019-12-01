Жиго и Кутепов не сыграют в матче с «Ростовом»

Защитники «Спартака» Самуэль Жиго и Илья Кутепов не сыграют в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоится в воскресенье, 8 декабря, в Москве на стадионе «Открытие Арена».
И Жиго, и Кутепов получили предупреждения в матче 18-го тура чемпионата России с «Зенитом». Для обоих они оказались четвёртыми в текущем розыгрыше РПЛ. Они пропустят следующий матч из-за перебора жёлтых карточек.
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» завершился со счётом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги Кутепова. «Зенит» доигрывал матч вдесятером. На 49-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Магомед Оздоев.
«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.
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