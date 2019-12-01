Ларссон: у «Спартака» было много моментов в матче с «Зенитом»

Шведский нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:1).

«У нас было много моментов, в том числе у меня был хороший момент. К сожалению, я не забил. Это футбол, так бывает. Будем исправляться и стараться реализовывать моменты в следующих матчах», — сказал Ларссон в эфире телеканала «Матч ТВ».

Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».



«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.