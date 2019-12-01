Калиниченко: «Спартак» проиграл «Зениту» по делу, ни одного момента

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал поражение московского клуба в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским «Зенитом» (0:1).

«В общем и целом — бездарно. Плана на такое развитие событий не было. Джокерито пытался среагировать — мимо. В позиционной атаке вообще катастрофа, впрочем, как и в быстрой. Проиграли по делу, ни одного момента», — написал Калиниченко в своём «твиттере».

Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 21-й минуте мяч в ворота гостей влетел от ноги защитника Ильи Кутепова. Магомед Оздоев сделал навес с правого фланга, Артём Дзюба во вратарской продавил Кутепова и пробил головой — Александр Максименко парировал, а мяч отскочил в колено Ильи и влетел в ворота «Спартака».



«Зенит», набрав 42 очка, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (22) — на 8-м месте.