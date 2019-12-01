Семак: спартаковцы во втором тайме удивили. Они молодцы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:1).
«Мы весь второй тайм играли в меньшинстве. Отсюда такая нервотрёпка. Понятно, что вдесятером играть сложнее, хотя и после удаления у нас тоже были моменты. Мы могли забить и второй мяч. Учитывая сложный график и неравенство составов, мы не могли действовать столь же активно во втором тайме. А в первом почти ничего не позволили создать у наших ворот, а в атаке смотрелись неплохо.
Очень обидное удаление Оздоева. Было оно или нет — это судить не мне. Он не играл опасно. Таких эпизодов десятки, а то и сотни в каждом матче. Игрокам нужно куда-то руки девать. Просто когда попадают — дают карточки, когда не попадают — не дают карточки. Никакого рецепта тут нет. К нему нет никаких претензий.
Спартаковцы во втором тайме удивили. Они молодцы, старались изменить ход матча. Но даже в меньшинстве мы справлялись с атаками. Да, были удары издали, навесы, но голевых моментов, ударов с убойных позиций, как у Ерохина, не было. Удар в штангу — это, наверное, самый опасный их момент, но у нас был момент поострее", — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
- 1 декабря 2019
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